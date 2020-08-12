В ДТП в Скопинском районе погиб человек, двое пострадали

В результате ДТП в Скопинском районе погиб человек, ещё двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 11 августа, в 07.20 на 75-м километре автодороги Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское. 68-летний житель Москвы, ехавший за рулём автомобиля «Шкода Октавия», совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21154 под управлением 55-летнего водителя.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб. Его пассажиры в возрасте 18 и 49 лет получили травмы.

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По факту аварии проводится проверка.