В ДТП в Шиловском районе погиб водитель

В субботу, 18 апреля, в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП. Около 16.30 на 115-м километре автодороги «Ряжск – Касимов – Нижний Новгород» столкнулись ВАЗ-2107 и «Пежо 308».
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, 58-летний водитель ВАЗ-2107 превысил скорость. В результате он не справился с управлением и врезался в «Пежо 308» под управлением 31-летней рязанки.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель «Пежо» получила медицинскую помощь.
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