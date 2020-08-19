В ДТП в Шиловском районе погиб водитель, пассажиры травмированы

В результате ДТП в Шиловском районе погиб человек, ещё двое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась во вторник, 18 августа, в 10 часов на 266-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». 51-летний житель Московской области не справился с управлением автомобилем ВАЗ-21113, совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

Водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте. Его пассажирам в возрасте 62 и 58 лет потребовалась помощь медиков.

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По факту аварии проводится проверка.