В ДТП в Сасове пострадал 82-летний мужчина

В результате ДТП в городе Сасово пострадал 82-летний пенсионер. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 11 августа, в 09.50 у дома №58 на улице Советской. 75-летний житель города, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил столкновение с автомобилем «Хёндэ Крета» под управлением 54-летнего жителя Сасово.

В результате ДТП травмы получил 82-летний пассажир ВАЗа. Мужчину госпитализировали.

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По факту аварии проводится проверка.