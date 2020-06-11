В ДТП в Рязанском районе пострадала молодая женщина

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В результате ДТП в Рязанском районе пострадала 24-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в среду, 10 июня, в 16 часов на 1-м километре автодороги Ласково – Приозёрный. На нерегулируемом перекрёстке 22-летний житель Рязани, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло», не пропустил «Хёндай Солярис» под управлением 31-летнего рязанца. Чтобы избежать столкновения, водитель «Соляриса» выехал на встречку, где врезался в «Рено Логан» под управлением 41-летнего рязанца.

После аварии помощь медиков потребовалась 24-летней пассажирке «Хёндай Солярис».