В ДТП в Рязанской области серьёзно пострадал мотоциклист

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В результате ДТП с городе Спас-Клепики серьёзные травмы головы получил мотоциклист. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

ДТП в Клепиковском районе произошло в пятницу, 10 апреля, в 19.45 у дома №1 на улице Паустовского в Клепиках. На крутом повороте мотоциклист на большой скорости не справился с управлением и улетел в кювет.

Виновника ДТП и его пассажира доставили в Клепиковскую больницу. Позднее мотоциклиста доставили в Рязань, в ОКБ.