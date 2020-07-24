В ДТП в посёлке Сапожок пострадали два человека

В четверг, 23 июля, в поселке Сапожок Рязанской области произошло ДТП. Днём рядом с домом 38 по улице Пушкарской столкнулись «Дэу Нексия» и ВАЗ-1111.

Как сообщает сайт МВД России по Рязанской области, ДТП произошло из-за того, что 39-летний водитель «Дэу Нексия» не выбрал безопасную скорость движения.

В этой аварии пострадали 73-летний водитель автомобиля ВАЗ-1111 и 34-летняя пассажирка автомобиля «Дэу Нексия».