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Новости РязаниПроисшествия

В ДТП в Кораблинском районе погибли два человека

7info 2

Во вторник, 21 июля, в Кораблинском районе Рязанской области произошло трагическое ДТП. В 3:55 на автодороге около деревни Троица 32-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Хёндэ IX55», не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, водитель превысил допустимую скорость.

В этой аварии погибли водитель и его 30-летний пассажир. Также в машине находился 17-летний молодой человек. Он госпитализирован.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции.

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