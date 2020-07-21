В ДТП в Кораблинском районе погибли два человека

Во вторник, 21 июля, в Кораблинском районе Рязанской области произошло трагическое ДТП. В 3:55 на автодороге около деревни Троица 32-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Хёндэ IX55», не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, водитель превысил допустимую скорость.

В этой аварии погибли водитель и его 30-летний пассажир. Также в машине находился 17-летний молодой человек. Он госпитализирован.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции.