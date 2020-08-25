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В ДТП с маршруткой в Рязани пострадал 10-месячный ребёнок

7info

В результате ДТП с маршруткой на улице Гагарина в Рязани пострадал 10-месячный ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в понедельник, 24 августа, в 20.55 у дома №86 на улице Гагарина. По данным Госавтоинспекции, 57-летний житель Рязанской области, ехавший за рулём автомобиля «Фольксваген Поло» допустил столкновение с микроавтобусом «Газель» под управлением 53-летнего водителя.

В результате ДТП получили травмы 34-летняя пассажирка маршрутки и её 10-месячный ребёнок. Помощь медиков также потребовалась водителю «Фольксвагена».

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По факту аварии проводится проверка. 

Напомним также, что ранее было опубликовано видео с места ДТП. 

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