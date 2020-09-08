В ДТП с маршрутками в Рязани пострадала молодая девушка

В результате ДТП с участием двух маршруток в Горроще пострадала молодая девушка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в понедельник, 7 сентября, в 12.05 у дома №75 на улице Гагарина в Рязани. 66-летний рязанец, управлявший микроавтобусом ГАЗ, совершил наезд на остановившийся на остановке общественного транспорта микроавтобус «Пежо Боксер» под управлением 40-летнего жителя Рязани.

В результате ДТП получила травмы 16-летняя пассажирка «Газели». Девушке потребовалась помощь медиков.

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По факту аварии проводится проверка.