В ДТП с Ефремовым погиб уроженец Рязани

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В результате ДТП с участием актёра Михаила Ефрома погиб уроженец Рязани Сергей Захаров. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Напомним, авария случилась в Москве вечером в понедельник, 8 июня. Михаил Ефремов, по информации СМИ, управлял автомобилем в нетрезвом виде. Он выехал на встречку и врезался в фургон, которым управлял Захаров. Через некоторое время рязанец умер в больнице.

Life Shot сообщает, что семья погибшего живёт в Рязани. У него остались двое детей, жена и пожилая мать. Сообщается, что в Москву он поехал на заработки во время кризиса. Сначала работал охранником, затем собирал стеллажи для магазинов. Впоследствии стал курьером, доставлял продукты.

Племянница Захарова Ксения выразила надежду, что Ефремову не удастся откупиться. Она отметила, что от аварий никто не застрахован, но в этом случае можно говорить о преднамеренном убийстве.

После смерти рязанца уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью 264 УК РФ,. Максимальное наказание по ней – до 12 лет лишения свободы.