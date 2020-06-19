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В ДТП под Рязанью пострадали три человека

7info
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В результате ДТП в Рязанском районе пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в четверг, 18 июня, в 14.15 на 14-м километре автодороги «Рязань – Спасск – Ижевское». 63-летний житель Рязани, ехавший за рулём «Лады Калины», не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Хёндэ Солярис» под управлением 18-летней рязанки.

Помощь медиков после аварии потребовалась обоим водителям, а также 20-летнему пассажиру иномарки. 

По факту случившегося проводится проверка. 

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