В ДТП под Рязанью пострадали три человека

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В результате ДТП в Рязанском районе пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в четверг, 18 июня, в 14.15 на 14-м километре автодороги «Рязань – Спасск – Ижевское». 63-летний житель Рязани, ехавший за рулём «Лады Калины», не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Хёндэ Солярис» под управлением 18-летней рязанки.

Помощь медиков после аварии потребовалась обоим водителям, а также 20-летнему пассажиру иномарки.

По факту случившегося проводится проверка.