В ДТП на въезде в Рязань пострадал ребёнок

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В результате ДТП на 59-м километре автодороги Клепики – Рязань в Рязани пострадали три человека. В их числе – ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в среду, 3 июня, в 13 часов. 28-летняя жительница Рязанской области, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», врезалась с двигающийся в попутном направлении «Шевроле Авео» под управлением 50-летней женщины.

В ДТП пострадали водитель «Авео», и два пассажира другой машины в возрасте 47 и полутора лет. Им потребовалась помощь медиков.