В ДТП на улице Новосёлов в Рязани пострадал 10-летний велосипедист

В результате ДТП на улице Новосёлов в Рязани получил травмы 10-летний велосипедист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инцидент произошёл в понедельник, 17 августа, в 1925. У дома №58 на улице Новосёлов произошло столкновение автомобиля «Мазда СХ-5» под управлением 37-летнего рязанца и 10-летнего велосипедиста.

С места происшествия ребёнка доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.