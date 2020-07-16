В ДТП на улице Гагарина в Рязани пострадали три человека

В результате ДТП на улице Гагарина в Рязани пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По информации Госавтоинспекции, авария произошла в среду, 15 июля, в 21.50 у дома №156. 25-летний житель Рязани, ехавший по улице Гагарина на автомобиле ВАЗ-21140, поворачивая налево, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю ВАЗ-2107.
В ДТП получили травмы 20-летний водитель «семёрки» и его пассажиры в возрасте 16 и 18 лет. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.
По факту аварии проводится проверка.
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