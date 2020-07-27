В ДТП на Шабулина пострадали два человека

В результате ДТП на проезде Шабулина в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным ГИБДД, авария случилась в воскресенье, 26 июля, в 14.30 у дома №24Б на проезде Шабулина. 53-летняя жительница Рязани, ехавшая за рулём автомобиля «Лада Калина», поворачивая налево, не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Селика» под управлением 35-летнего местного жителя.

В ДТП пострадали оба водителя. Им потребовалась помощь врачей.

По факту аварии проводится проверка.