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Новости РязаниПроисшествия

В ДТП на окраине Рязани пострадали две женщины

7info

В результате ДТП на улице Ситниковской в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Авария случилась в четверг, 16 июля, в 14.45 у дома №118Г на улице Ситниковской. 28-летний житель Рязани, выезжая на автомобиле «Киа Рио» с прилегающей территории, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри» под управлением 39-летнего рязанца.

В аварии травмы получили 27-летняя пассажирка «Киа» и 29-летняя пассажирка «Тойоты». По факту ДТП проводится проверка. 

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