В ДТП на Московском шоссе пострадал мотоциклист

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В результате ДТП на Московском шоссе в Рязани пострадал 24-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Рязанской области.

Авария произошла в субботу, 4 апреля, в 22.45 у дома №33В на Московском шоссе в Рязани. Местный житель, ехавший на мотоцикле «Сузуки», врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Хёндай Солярис». В результате столкновения мотоциклист получил травмы, ему потребовалась помощь врачей.

Позднее выяснилось, что мужчина управлял мотоциклом не имея водительских прав. Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.