В детских садах Рязани продолжается ремонт пищеблоков

Во вторник, 28 июля, глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила детские сады №№112, 125 и 140. Работы по строительству пристроек здесь завершены. В соответствии с графиком идет ремонт в пищеблоках и прачечных.

Работы выполняются на средства, полученные из резервного фонда регионального правительства.

Глава администрации напомнила подрядчикам, что работы должны быть выполнены качественно и в срок.

Подрядчики заверили, что все необходимые материалы закуплены, муниципальный контракт будет исполнен в срок.

– Мы продолжим контролировать работу подрядных организаций, чтобы к новому учебному году все дошкольные учреждения приняли своих воспитанников, – написала Елена Сорокина на своей странице в Фейсбук.