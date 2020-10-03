В день рождения Есенина рязанцы услышат «ЕсенинJazz»

В субботу, 3 октября, рязанцам предлагаю посмотреть видеопрограмму с яркими моментами открытия фестиваля «ЕсенинJazz».

В 18.00 в эфире телеканала ТКР и на YouTube-канале «ЕсенинJazz» прозвучат лучшие выступления квинтета Игоря Бутмана, группы Feelin’s, Эллы Хрусталёвой и вокального квартета Мама Джаз.

Событие состоялось в начале сентября в Константинове. Следующим летом новый музыкальный фестиваль пройдет на нескольких площадках Рязани и Рязанской области. Все выступления будут бесплатными для посетителей.

Следите за подробностями на сайте www.eseninjazz.ru и во всех социальных сетях фестиваля.

Фото Дениса Филина