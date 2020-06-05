В День охраны окружающей среды РНПК показала исследования воздуха, воды и почвы

5 июня ежегодно отмечается всемирный день охраны окружающей среды. Накануне Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», организовала акцию «Чистый воздух, вода и почва». В ходе мероприятия были представлены исследования, которые РНПК ежедневно проводит внутри завода и в районе санитарно-защитной зоны предприятия.

В присутствии журналистов были взяты экспресс-анализы воздуха, природной воды и пробы почвы. Замеры проводились передвижными экологическими постами Рязанской НПК. Современные приборы, которыми оснащены лаборатории, позволяют провести токсикологические исследования природной и сточной воды, атмосферного воздуха с выдачей результатов на месте, а также осуществить отбор проб объектов окружающей среды для дальнейшего детального анализа в условиях стационарной лаборатории.

Вопросам обеспечения экологической безопасности на РНПК уделяется большое внимание. Одним из ключевых подразделений предприятия является собственная экологическая лаборатория, обладающая лицензией в области гидрометеорологии и аккредитованная в Национальной системе по аккредитации.

Начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений АО «РНПК» Андрей Вегерин заверил, что предприятие выполняет все требования российского законодательства по мониторингу и охране окружающей среды.

– Наши результаты являются достоверными и на регулярной основе передаются в государственные надзорные контрольные органы. Мы являемся лицензированной организацией Росгидромета, а это единственная служба в стране, наделенная правом мониторинга и интерпретации результатов, полученных при наблюдениях за состояние окружающей среды, – отметил Вегерин

Лабораторные исследования проводятся с помощью 80 высокоточных измерительных приборов по исследованию объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды и почвы). Оперативность работы обеспечивают два мобильных экологических поста – передвижной экологический пост контроля атмосферного воздуха и передвижная лаборатория для отбора, экспресс-анализа и доставки проб воды и почвы.

Каждый день на РНПК проводят более 100 анализов качества воды и почвы. А качество атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия на постах наблюдения, расположенных в зависимости от направления ветра, контролируют четыре раза в сутки. Результаты исследований ежедневно направляют в Главную геофизическую обсерваторию им А.И. Воейкова для анализа, обработки и внесения в Государственный фонд данных Росгидромета России, ежемесячно – в Управление Росприроднадзора по Рязанской области, в региональное Управление Роспотребнадзора и в администрацию г. Рязани.

Программа РНПК по охране окружающей среды включает в себя проекты по ликвидации исторического наследия, модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2015, организации природоохранных и экологических инициатив.

РНПК стала первым в Рязанской области предприятием, применившим мировой опыт переработки строительных отходов и вовлечения их во вторичное использование. Работники РНПК всегда активно участвуют в городских, областных и федеральных акциях и субботниках по благоустройству и очистке города от мусора.

Рязанская НПК регулярно помогает Окскому биосферному заповеднику. В 2020 году на выделенные средства там будет построена новая водонапорная башня.

Завод уже много лет поддерживает экологические и краеведческие инициативы школьников клуба «Хозяин Мещёры».

Именно такой комплексный подход к природосберегающим мероприятиям позволяет Рязанской НПК неоднократно становиться победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности».