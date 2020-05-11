В деле о расчленении женщины в Скопине появился новый фигурант

Следователи завели уголовное дело на сожителя женщины, которую обвиняют в расчленении знакомой. Мужчину подозревают в укрывательстве преступления. Об этом, со ссылкой на руководителя Скопинского МСО СУ СКР Александра Рязанкина, сообщает «МК в Рязани».
Напомним, по версии следствия, преступление было совершено в Скопине вечером 12 апреля. Сначала пострадавшая и её 35-летняя знакомая выпивали в квартире сожителя последней. Между женщинами произошла ссора на почве ревности. В ходе перепалки задержанная зарезала 58-летнюю знакомую. Затем она расчленила труп и вынесла части тела на улицу в полиэтиленовых пакетах. Что-то оставила на берегу реки Вёрда, что-то в мусорном контейнере.
Задержали подозреваемую 26 апреля. В отношении неё завели уголовное дело. Ранее сообщалось, что женщина неоднократно судима.
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