В Дашково-Песочне продолжается строительство детского сада на 290 мест

Во вторник, 13 октября, глава администрации Елена Сорокина осмотрела строительство детского сада в Дашково-Песочне. Здание находится на улице Шереметьевской и реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба городской администрации.

К зданию уже подведены коммуникации, устанавливается бытовая и ливневая канализация, электрические сети и сети водоснабжения. Также в помещении штукатурятся и шпаклюются стены, устраиваются потолки, устанавливаются окна и двери.

— Параллельно проводится благоустройство прилегающей территории: установлено игровое оборудование на детских площадках, монтируется бордюрный камень, производится устройство проездов и тротуаров, — говорится в сообщении.

На первом этаже будут размещены группы ясельного и младшего возраста, медицинский блок, пищеблок, на втором этаже – группы для детей среднего возраста, изостудия, помещения для дополнительных занятий, музыкальный зал, зимний сад, на третьем – группы старшего возраста, кабинеты логопеда, психолога, методический кабинет, сенсорная комната.

— Работы в дошкольном учреждении идут в соответствии с графиком. Подрядчик заверил, что к 25 октября в детский сад поступят тепло и вода, в ноябре здание нового детского сада будет готово к монтажу оборудования, – подчеркнула Елена Сорокина.