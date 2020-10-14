В Дашково-Песочне продолжается строительство детского сада на 290 мест

Во вторник, 13 октября, глава администрации Елена Сорокина осмотрела строительство детского сада в Дашково-Песочне. Здание находится на улице Шереметьевской и реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба городской администрации.
К зданию уже подведены коммуникации, устанавливается бытовая и ливневая канализация, электрические сети и сети водоснабжения. Также в помещении штукатурятся и шпаклюются стены, устраиваются потолки, устанавливаются окна и двери.
На первом этаже будут размещены группы ясельного и младшего возраста, медицинский блок, пищеблок, на втором этаже – группы для детей среднего возраста, изостудия, помещения для дополнительных занятий, музыкальный зал, зимний сад, на третьем – группы старшего возраста, кабинеты логопеда, психолога, методический кабинет, сенсорная комната.