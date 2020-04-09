В Дашково-Песочне появится новая детская площадка

7info 2

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор новостей за 8 апреля. https://youtu.be/N0HV7ZV8_g4
Узнать больше

Каникулы в российских школах могут начаться досрочно

Коронавирус
Министерство просвещения РФ не исключает возможности досрочного начала летних каникул в российских школах. Накануне регионам были направлены рекомендации, как организовать обучение при...
Узнать больше

Как рязанцы могут получить бесплатное детское питание

Новости Рязани
Малообеспеченные семьи с детьми до 2 лет имеют право на получение бесплатного питания. Оно состоит из адаптированных смесей и каш промышленного производства....
Узнать больше
-

В сквере имени Скобелева в Рязани установят детскую площадку. По данным сайта госзакупок, обойдётся она в 38 миллионов рублей. Заказчиком является управление благоустройства городской администрации.

В сквере на улице Новосёлов обустроят три игровые площадки с качелями, качалками на пружине и балансирами, каруселями. На одной из площадок установят игровой комплекс в виде двухъярусной крепости. Предусмотрен проектом и песочный дворик.

Здесь же планируется установить уличные тренажёры для занятий спортом, урны и скамейки, обеспечить освещение и озеленение. Вокруг площадки высадят ивы, липы, яблони, ели, рябины, черёмуху.

Детская площадка должна появиться к 30 сентября 2020 года.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Дашково-Песочне появится новая детская площадка

Новости Рязани
В сквере имени Скобелева в Рязани установят детскую площадку. По данным сайта госзакупок, обойдётся она в 38 миллионов рублей. Заказчиком является управление...
Узнать больше

Новая информация о распространении коронавируса в Рязанской области

Коронавирус Рязань
В Рязанской области зарегистрировано 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные по состоянию на 8.30 четверга, 9 апреля, приводит оперативная группа регионального...
Узнать больше

В МЧС назвали причины возгорания в поезде под Рязанью

Новости Рязани
В среду, 8 апреля, в вагоне поезда Воронеж-Москва произошло задымление. ЧП случилось под Рязанью – на 196 км у станции Дягилево в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор новостей за 8 апреля. https://youtu.be/N0HV7ZV8_g4
Узнать больше

Каникулы в российских школах могут начаться досрочно

Коронавирус
Министерство просвещения РФ не исключает возможности досрочного начала летних каникул в российских школах. Накануне регионам были направлены рекомендации, как организовать обучение при...
Узнать больше

Появились данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом

Новости Рязани
На среду, 8 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19.  Оперативная группа правительства региона сообщила информацию о...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Сельская ипотека. Как получить и на что потратить

Акценты
В России начала работать новая государственная программа – сельская ипотека. С 2020 года те, кто приобретает готовое жилое помещение или строит (в...
Узнать больше

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink

Медик объяснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

Гороскоп 10 апреля