В Дашково-Песочне появится новая детская площадка

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В сквере имени Скобелева в Рязани установят детскую площадку. По данным сайта госзакупок, обойдётся она в 38 миллионов рублей. Заказчиком является управление благоустройства городской администрации.

В сквере на улице Новосёлов обустроят три игровые площадки с качелями, качалками на пружине и балансирами, каруселями. На одной из площадок установят игровой комплекс в виде двухъярусной крепости. Предусмотрен проектом и песочный дворик.

Здесь же планируется установить уличные тренажёры для занятий спортом, урны и скамейки, обеспечить освещение и озеленение. Вокруг площадки высадят ивы, липы, яблони, ели, рябины, черёмуху.

Детская площадка должна появиться к 30 сентября 2020 года.