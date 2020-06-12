В центре Рязани отключили воду из-за аварии

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В пятницу, 12 июня, из-за утечки на напорном водопроводе на перекрёстке улиц Введенской и Полевой в центре Рязани отключили воду. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На сайте мэрии сообщается, что воды нет в домах №15 и №15А на улице Яхонтова, в домах №18 и №20 на улице Маяковского, в доме №4 во 2-м Полевом переулке и в доме №3 в 7-м Полевом переулке.

Воды в домах рязанцев не будет до окончания работ по замене труб. В это время для местных жителей организуют подвоз технической воды.