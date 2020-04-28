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В среду, 29 апреля, на нескольких улицах в центре Рязани отключат холодную воду. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Воды не будет с 9 до 16 часов в домах №№1/3, 2, 2А, 3, 4,  5 на улице Колхозной; в домах №№2/6,  4,  4А,  6 корпус 1, 8, 10, 1/8, 3,  5, 7 на проезде Машиностроителей; в домах №№1/7, 3, 5, 7, 9, 11, 2/6, 4, 4 корпус 1, 10 на улице Маяковского. Также холодную воду отключат в доме №1 на улице Горького и в домах №№61/13, 57 (школа №43),  59/12 на улице Есенина. 

Причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

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