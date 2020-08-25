В центре Рязани обнаружили старинный подвал и, возможно, предметы из белого металла

В центр Рязани во время проведения работ обнаружили старинную кирпичную кладку. Археологи предполагают, что это стены подвала бывшего Гостиного двора. Об этом сообщается в группе НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция.

Старинная кладка была обнаружена во время работ по реконструкции Верхнего городского (Наташина) парка. Рабочие прорыли траншею, в ней исследователи и нашли кладку из красноглиняных кирпичей на известковом растворе.

Находка была сделана у дома №31 по улице Ленина. Археологи сообщили, что часть старинной стены была повреждена, когда рабочие рыли траншею.

– Из разговора строителей следовало, что в этом подземном помещении, возможно, были обнаружены предметы из белого металла, – говорится в сообщении.

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В комментариях краевед Александр Дударев предположил, что найден вход в старинный подвал под зданием, который затем был снесён. Его хорошо видно на старых фотографиях.