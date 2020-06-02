В центре Рязани изменят режим работы светофора. С 22 по 26 июня будут менять оборудование на светофорном объекте на пересечении ул. Ленина, ул. Семинарская, ул. Соборная. Это поможет пешеходам ждать зелёного сигнала светофора не 215, а 140 секунд.
Транспорт с правой полосы на ул. Ленина сможет двигаться в любом направлении, кроме разворота (налево, направо и прямо).
Изменения будут действовать в тестовом режиме в течение месяца.
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