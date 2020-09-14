В Центре общественного наблюдения за ходом выборов в Рязанской области подвели итоги работы

13 сентября, после завершения голосования, состоялся итоговый «круглый стола» в Центре общественного наблюдения за ходом выборов в Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В работе приняли участие: член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы Общественной палаты региона по общественному контролю за выборами Ольга Воронова, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, председатель Избирательной комиссии Рязанской области Алексей Просянников, председатель клуба политологов Юрий Мостяев, представитель клуба политологов, журналист Ирина Сизова, член Общественной палаты региона Юрий Фукс, координатор клуба избирателей Рязанской области Александр Селиванов.

В рамках «круглого стола» были подведены предварительные итоги хода голосования и общественного наблюдения за ним. Председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина отметила открытость голосования и хорошую организацию процесса: «В регионе были созданы все необходимые условия для того, чтобы выборы прошли в спокойной, деловой обстановке, дающие возможность жителям Рязанской области спокойно и сосредоточенно сделать свой выбор. Политические партии могли в рамках закона вести свою избирательную кампанию и донести до избирателей смысл и содержание их программ, – сказала она. – Случаи нарушений отрабатывались в очень сжатые сроки, давались необходимые комментарии и разъяснения».

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области Алексей Просянников проинформировал о данных по явке избирателей, работе УИК, обращениях и работе по ним. «Обращения есть и от граждан, и от партийных объединений, но никто не фиксировал системных нарушений, которые могут повлиять на итоги голосования», – подчеркнул он. Особое внимание Алексей Просянников обратил на организацию видеонаблюдения за ходом голосования.

Член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы Общественной палаты региона по общественному контролю за выборами Ольга Воронова сказала о том, что избирательная кампания в регионе прошла конструктивно. Она отметила ее многопартийность, что позволило учесть более широкий спектр избирательных интересов, а также многоканальный характер работы с замечаниями граждан. Ольга Воронова высоко оценила эффективность работы Центра общественного наблюдения за ходом выборов в Рязанской области, подчеркнув, что проект вызвал интерес у руководства ЦИК и является перспективным примером для других регионов России.