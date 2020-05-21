В Чучковском районе пенсионер чуть не убил односельчанина

Жителя села Назаровка Чучковского района будут судить за покушение на убийство односельчанина. В ноябре 2019 года мужчины вместе выпивали. В какой-то момент один заподозрил другого в краже денег. Возникла ссора, в результате которой 70-летний обвиняемый несколько раз ударил своего приятеля колюще-режущим предметом и сбежал.
Потерпевшему удалось выйти из дома и обратиться за помощью. Его спасли, сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.
Раненый 42-летний потерпевший смог выйти из дома и обратиться за помощью к соседям. Благодаря своевременно оказанной медицинский помощи мужчина остался жив.
Обвиняемый свою вину не признал, но следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд.
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