В числе заболевших коронавирусом рязанцев пятеро детей

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В числе 55 рязанцев, у которых официально подтверждён коронавирус, пятеро детей. Их возраст – 8, 11, 12, 13 и 16 лет. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

24 заболевших COVID-19 в возрасте от 18 до 45 лет, 21 человек – в возрасте от 46 до 64 лет, 4 человека – от 65 до 80 лет. Один из заражённых старше 80 лет. 

38 рязанцев относятся к условно заражённым – их анализы направили в Москву на подтверждение. Четверо из них дети в возрасте 2, 4, 13 и 17 лет. В возрасте от 18 до 45 лет 17 условно заражённых, от 46 до 64 – 12, от 65 до 80 лет – 5 человек. 

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