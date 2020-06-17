В четверг в Рязани будут отключать электричество

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В четверг, 18 июня, в Рязани будут спиливать аварийные деревья. В связи с этим жители улиц, на которых будут проводиться работы, останутся без электричества.

Света не будет на улице Ситниковской в домах 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41а, 42б, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 56в, 58, 60, 62, 64, 66,68, 70, 72, 74, 76, 76а, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 118, СНТ «Урожай».