В четверг в Рязани будут массово отключать холодную воду

В четверг, 27 августа, в Рязани будут проводить аварийно-восстановительными работы на водопроводе. В связи с этим на нескольких улицах города отключат холодную воду.

Без воды останутся жители ул. Зубковой, д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 3, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 18 корп. 2, д. 18 корп. 3, д. 18 корп. 4, д. 18 корп. 5, д. 18 корп. 6, д. 18 корп. 11, д. 12, д. 14, д. 17, д. 17 корп. 1, д. 17 корп. 2, д. 17а, д. 17 корп. 3, д. 17б, д. 17 корп. 7, д. 19, д. 19б, д. 19а, д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2, д. 19 корп.3, д. 20, д. 20 корп. 1, д. 20 корп. 2, д. 20 корп. 3, д. 20 корп. 4, д. 20 корп. 5, д. 20 корп. 6, д. 16/36, д. 17г (д/с №25), д. 20а (гемодиализный центр), д. 20б (клиника СИТИ), д. 20 корп. 7 (ООО Жито), ул. Советской Армии, д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2, д. 19/9, д. 21, д. 17а (д/с №140), ул. Тимакова, д. 24, д. 24 корп. 1, д. 24 корп. 1, д. 24 корп. 2, д. 34, ул. Новоселов, д. 26/17 (городская клиническая больница №11 все корпуса), ул. Полевая, д. 58, д. 58а, д. 58б (организации).

Отключение продлится с 9.00 до 17.00.

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В то же время будет снижена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Зубковой, д. 18 корп. 10, д. 18 корп. 8, д. 18 корп.12, д. 12 корп. 2 (дворец спорта Олимпийский), д. 12 корп. 1 (теннисный корт), ул. Олимпийский городок 1а – торговый центр Олимпийский, д. 1, д. 2, д. 2а (д/с №37), п. Соколовка (ул. Связи, ул. Соколовская, ул. 1-я Прудная, ул. 2-я Прудная), п. Мирный (ул. Добролюбова, д. 1, д. 2, д. 3, д.4, д. 5, д. 6, проезд Добролюбова, ул. Чехова, ул. Тюленина, ул. Шевцовой, ул. 1-й проезд Шевцовой, проезд 1-й проезд Шевцовой, ул. Громовой, ул. Лесная, ул. 1-й, 2-й Лесной тупик, ул. 1-й, 2-й Лесной проезд, ул. Дорожная).