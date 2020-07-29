В четверг отключат холодную воду на трёх улицах Рязани

В четверг, 30 июля, в Рязани будут проводить аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В связи с этим жители трёх улиц Рязани останутся без холодной воды, сообщает сайт администрации города.

Отключение продлится с 9.00 до 17.00. Всё это время без холодной воды будут обходиться жители ул. Маяковского, д. 18, д. 20, ул. Введенская, д. 107, д. 107а, д. 134, ул. Яхонтова, д. 15, д. 15а, д. 3 (д/сад №141).