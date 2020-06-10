В четверг отключат электричество на четырёх улицах Рязани

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В четверг, 11 июня, на четырёх улицах Рязани отключат электричество. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что причина отключения – работы по валке аварийных деревьев. Их будут проводить сотрудники Дирекции благоустройства города.

Света не будет с 09.30 до 15.00 в домах с 3 по 102, №№105, 107, 109, 125 на улице Боголюбова; в домах с 22 по 30, №№20, 32 на улице Белинского; в домах с 3 по 9, с 13 по 19 (нечётная сторона) в Кальновском тупике, а также в домах №30 стр. 5, с 32 стр. 1 по 32 стр. 32 на Касимовском шоссе.