В бюджете Рязанской области увеличены расходы на борьбу с пандемией и поддержку семей с детьми

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В среду, 10 июня, депутаты Рязанской областной Думы внесли изменения в бюджет 2020 года. Изменения связаны с поступлением федеральных целевых средств в размере около 2,7 млрд рублей.

– В начале года президент РФ выступил с инициативой о выплатах семьям, где воспитываются дети от 3 до 7 лет, – напомнил Аркадий Фомин. – На эти цели в регион поступило 970 млн рублей, и семьи, у которых среднедушевой доход ниже 10 300 рублей, имеют право на получение данной выплаты, которая у нас составляет 5 077 рублей.

Ещё выделено 148 млн рублей выделено на вознаграждение учителям за классное руководство, и в ближайшее время педагоги начнут ежемесячно получать 5 тысяч рублей.

Более 480 млн рублей добавлено на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 56 млн рублей пойдут на завершение строительства яслей для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

– Область также получила 443 миллиона на модернизацию коечного фонда, в том числе и оснащение оборудованием, 330 миллионов – на выплаты врачам за особые условия работы с коронавирусными больными и порядка 60 миллионов – на поддержку малого и среднего бизнеса, – подчеркнул Фомин.