В бюджет Рязани – 2020 внесены изменения

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Вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов депутаты городской Думы рассмотрели на внеочередном заседании профильного комитета и утвердили на внеочередном заседании Рязанской городской Думы 16 апреля.

За счет остатков средств на счете бюджета города по состоянию на 1 января 2020 года и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 млн. рублей будет дополнительно направлено на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Это связано с необходимостью соблюдения условий софинансирования с областным бюджетом. Из региональной казны на эти цели Рязани будет выделено 200 млн. рублей.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией за счет перераспределения средств на 5 млн. рублей увеличивается резервный фонд администрации города Рязани. Сумма резервного фонда составит 13 млн. рублей, что позволит принимать оперативные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

С учетом внесенных изменений прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Рязани на 2020 год составит 9 млрд. 767 млн. рублей, общий объем расходов – 10 млрд. 205 млн. рублей, дефицит – 438 млн. рублей или 9,2 % от собственных доходов.

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