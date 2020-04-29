В больнице имени Семашко начали работы по установке томографа на 128 срезов

В рентген-кабинете корпуса №3 ОКБ имени Семашко начали работы по подготовке к установке томографа на 128 срезов. Об этом сообщается в группе больницы в соцсети ВКонтакте.
С его помощью, в том числе, будут обследовать пациентов с коронавирусной инфекцией. Новый аппарат закупило министерство здравоохранения Рязанской области. Деньги на приобретение техники выделили из федерального бюджета. Высокоточный КТ, аналогов которому в регионе в настоящее время нет, позволит сократить лучевую нагрузку на пациентов, а также время исследования.
Для установки томографа в рентген-кабинете сделают новую вентиляцию, построят входную группу и установят пандусы. Рязанский Минздрав выделил на ремонт шесть миллионов рублей.
С помощью новой техники будут обследовать как амбулаторных, так и стационарных пациентов.
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