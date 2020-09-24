В больнице №10 в Рязани получили плановое лечение более 200 пациентов

Более двухсот пациентов получили плановое лечение в Рязанской городской больнице №10. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Отделение терапии работает в штатном режиме почти полтора месяца. За этот период лечение прошли более 200 человек. В настоящее время в круглосуточном и дневном стационаре находятся 39 и 15 пациентов, соответственно. В период ограничений, связанных с пандемией, в отделение госпитализировали исключительно больных, находящихся в тяжёлом состоянии, которых доставляла скорая помощь.
По его словам, сейчас отделение работает на полную мощность. Здесь проходят лечение пациенты с заболеваниями сердца, циррозом, неинфекционным гепатитом, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких в период обострения, заболеваниями суставов.
Заведующий отделением добавил, что коллектив полностью укомплектован специалистами. Многие передают свой богатый опыт начинающим коллегам. В отделении проходят практику два ординатора-целевика. По окончании РязГМУ им.академика И.П.Павлова они поедут работать в районные больницы.