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В больнице №10 в Рязани получили плановое лечение более 200 пациентов

7info

Более двухсот пациентов получили плановое лечение в Рязанской городской больнице №10. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

Отделение терапии работает в штатном режиме почти полтора месяца. За этот период лечение прошли более 200 человек. В настоящее время в круглосуточном и дневном стационаре находятся 39 и 15  пациентов, соответственно. В период ограничений, связанных с пандемией, в отделение госпитализировали исключительно больных, находящихся в тяжёлом состоянии, которых доставляла скорая помощь.

– Благодаря слаженным действиям медперсонала, удалось избежать массового заболевания сотрудников, не допустить заражения пациентов, –  отмечает заведующий отделением Андрей Филичкин. 

По его словам, сейчас отделение работает на полную мощность. Здесь проходят лечение пациенты с заболеваниями сердца, циррозом, неинфекционным гепатитом, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких в период обострения, заболеваниями суставов.

– Несмотря на то, что терапия –  достаточно консервативное направление медицины,  наряду с традиционными мы стараемся внедрять более современные методы лечения, применяем новые лекарственные препараты, которые появляются на рынке, с тем, чтобы повысить качество оказания медпомощи, –  говорит Андрей Филичкин. – Это главная задача, и у нас есть все необходимое для её выполнения.  Положительный эффект дало присоединение медучреждения к ОКБ. Это значительно расширило возможности наших пациентов в плане прохождения обследования на инновационной аппаратуре. В случае необходимости совместно с врачами ОКБ мы проводим консультации и назначаем лечение.

Заведующий отделением добавил, что коллектив полностью укомплектован специалистами. Многие передают свой богатый опыт начинающим коллегам. В отделении проходят практику два ординатора-целевика.  По окончании РязГМУ им.академика И.П.Павлова они поедут работать в районные больницы.  

– У нас выстроен хороший алгоритм передачи опыта. Молодые врачи, буквально, впитывают знания,  охотно дежурят ночью,  учатся оказывать помощь экстренным больным.  У ребят, что называется, горят глаза, они очень благодарны опытным врачам. Знания, полученные на практике, будут востребованы, когда они начнут самостоятельную работу. Для нас на первом месте всегда пациент. Уверен, что у молодых коллег интересы больных тоже будут в приоритете, –  подчеркивает Андрей Филичкин.

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