В банк и страховую – по просроченному паспорту

Истекший срок годности паспорта не является основанием для отказа в обслуживании. Банк России рекомендовал финансовым организациям (банкам, некредитным организациям, в том числе страховым) до июля 2020 года продолжать работу с клиентами, чьи документы, удостоверяющие личность, нуждаются в замене.
Изменения касаются как действующих клиентов финансовой организации, так и новых. Указать изменившиеся данные паспортов будет необходимо в любом случае. Старые клиенты должны предоставить актуализированные сведения о своих документах в плановом порядке, вновь принятым на обслуживание дается срок до 30 сентября 2020 года.
Послабление направлено на то, чтобы потребители финансовых услуг не нарушали режим самоизоляции. Большинство задач кредитным и некредитным организациям рекомендовано перевести в дистанционный формат.
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