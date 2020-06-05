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В Академии ФСИН России в Рязани заложили камень в основание нового храма-часовни

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5 июня, в день отдания праздника Вознесения Господня, на территории Академии ФСИН России состоялась торжественная церемония закладки камня в основание нового храма-часовни в честь Преподобного Сергия Радонежского – покровителя образования, учащихся и воинов. Об этом сообщила пресс-служба вуза. 

– Эта идея ждала своего воплощения почти 18 лет. В 2008 году на территории вуза был установлен главный символ православной веры – крест. По неизвестным причинам он был демонтирован. Сегодняшнее событие станет достойным подспорьем в патриотическом воспитании сотрудников уголовно-исполнительной системы, приобщению подрастающего поколения к духовным и культурным ценностям своего народа, восстановления исторической памяти, усиления чувства национальной гордости и самоуважения, поддержания высокого уровня морально-психологического состояния и служебной дисциплины, – отметил начальник Академии ФСИН России Александр Крымов.

Церемонию освещения закладного камня в основание храма провел Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Он отметил, что воспитание оступившихся одна из самых тяжелых и ответственных педагогических задач.

– Сегодня более 94% коллектива вуза исповедают православную веру. Учебное заведение расположено в самом центре старинного православного города с прославленной историей. Без духовного фундамента невозможно совершать добрые дела, достичь материального и экономического развития, – добавил врио начальника академии Сергей Никитюк.

За последние восемь лет укреплено взаимодействие в соответствии с заключенным договором между Академией ФСИН России и Рязанской митрополией РПЦ. С 2013 г. осуществляется постоянное взаимодействие с Синодальным отделом Московского патриархата по тюремному служению. В академии часто проводятся конференции, семинары, круглые столы по вопросам взаимодействия Русской православной церкви с государственной системой исполнения наказаний. Ежегодно организуются обучающие семинары, курсы повышения квалификации для священнослужителей, осуществляющих духовную поддержку в местах лишения свободы. Сотрудниками академии проделана значительная работа по дальнейшему развитию института тюремных священнослужителей. На качественно новый уровень выведено взаимодействие по линии включения представителей РПЦ в массовые, групповые и индивидуальные формы воспитательной работы с курсантами, слушателями и студентами академии. 

Руководство вуза выразило надежду, что личный состав и впредь будет достойно справляться с поставленными перед ним задачами и своим ежедневным трудом вносить неоценимый вклад в развитие Рязанского региона, уголовно-исполнительной системы и нашей страны в целом.

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