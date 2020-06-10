В администрации Рязани рассказали о благоустройстве комплекса на Голенчинской

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В администрации Рязани рассказали о благоустройстве мемориального культурно-оздоровительного комплекса «Обелиск» на улице Голенчинской.

Ранее пользователь соцсетей, пожелавший остаться неизвестным, выложил фото пустой площадки и написал, что здесь по документам должны быть ворота для мини футбола ,парковка для велосипедов и стойка баскетбольная.

В администрации ответили, что территория благоустраивается в рамках проекта местных инициатив. Всё необходимое оборудование закуплено. В настоящее время оно хранится Дирекции благоустройства города.

Как только работы по реализации проекта будут продолжены, здесь установят ограждение и спортивные комплексы.