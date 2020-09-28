В администрации Рязани прокомментировали толпу детей на входе в школу №13

Администрация Рязани прокомментировала толпу детей, собравшуюся сегодня утром на входе в школу №13. Сообщение об этом появилось в группе Рязань.
Пресс-служба мэрии сообщила, что из-за коронавируса школа занимается по специальному расписанию, разработанному с учётом требований Роспотребнадзора. Дети могут попасть в школу через два входа. Центральный с 07.30 до 08.00 принимает учеников 1-3 классов. Всего 250 человек.
Столпотворение на входе образовалось из-за того, что одновременно прибыли два автобуса – школьный и автобус №13. Школьный привёз 60 учеников, остальные приехали на общественном транспорте.
В мэрии сообщили, что руководству учебного заведения было указано на необходимость соблюдения правил. Кроме того, им необходимо предпринять меры, чтобы не допустить подобной ситуации в будущем.