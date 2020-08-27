В Администрации Рязани прокомментировали ситуацию с уборкой нового здания гимназии №5

Школы Рязани активно готовятся к началу учебного года. Приводятся в порядок здания учебных заведений и прилегающие территории.

1 сентября свои двери для учеников распахнёт новое здание гимназии №5 на улице Братиславской. Накануне в социальных сетях появились сообщения о том, что родителей гимназистов заставляют отмывать здание после строительных работ. Авторы считают такое принуждение незаконным. Большинство же комментаторов подобных постов склонились к тому, что нет ничего страшного в том, чтобы привести в порядок помещение, в котором будут обучаться их дети. Многие припомнили, что и сами, и их родители в своё время не считали зазорным принять участие в ремонте или уборке.

РИА “7 новостей” обратилось за комментариями в администрацию города Рязани. В отделе по связям со СМИ нам пояснили, что ни родителей, ни учителей, ни школьников к уборке никто не принуждает. Однако, многие родители сами приняли решение помочь подготовить здание школы к встрече с учащимися. В администрации отметили, что родители наряду с волонтёрами принимают участие в уборке исключительно по собственному желанию.