В администрации Рязани объяснили причину давки в троллейбусе №1

Пресс-служба администрации Рязани прокомментировала ситуацию с давкой в троллейбусе 1-го маршрута.
Напомним, о большом числе пассажиров в салоне сегодня сообщил пользователь соцсети.
По информации администрации Рязани, причиной этого стал недочёт в планировании графика движения, допущенный в диспетчерской службе УРТ. Также в это время на остановку вышло много работников одного из близлежащих предприятий.
– Вопрос взят на жёсткий контроль управлением транспорта для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем, – говорится в сообщении администрации Рязани.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram