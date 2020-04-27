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В администрации Рязани объяснили причину давки в троллейбусе №1

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Пресс-служба администрации Рязани прокомментировала ситуацию с давкой в троллейбусе 1-го маршрута. 

Напомним, о большом числе пассажиров в салоне сегодня сообщил пользователь соцсети.

По информации администрации Рязани, причиной этого стал недочёт в планировании графика движения, допущенный в диспетчерской службе УРТ. Также в это время на остановку вышло много работников одного из близлежащих предприятий.

– Вопрос взят на жёсткий контроль управлением транспорта для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем, – говорится в сообщении администрации Рязани. 

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