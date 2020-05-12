В администрации рассказали, как сейчас работают карты «Школьная» и «Студенческая»

С 12 мая в Рязани отменили разрывной режим работы для транспорта. Однако транспортные карты «Школьная» и «Студенческая» не принимаются для оплаты проезда терминалами в общественном транспорте до особого распоряжения.
Как сообщает сайт администрации, для оплаты проезда можно воспользоваться альтернативными способами:
– транспортной картой или гаджетами УмКА «Городская»;
– банковской картой с возможностью бесконтактного платежа (Мир, Visa, Mastercard);
– смартфоном с поддержкой технологии NFC.
Напоминаем, что в Рязани действует акция «Экономьте на поездках с картой Visa», то есть проезд по бесконтактной карте Visa любого банка стоит 19 рублей, вместо 23. А по УмКе «Городская» с «Электронным кошельком» проезд в автобусах с дифференцированным тарифом составляет 21 рубль, вместо 23 рублей.
Задать любые вопросы по карте УмКА, ее использованию, покупке и пополнению, можно по телефону 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный), через сайт картаумка.рф или через социальные сети.
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