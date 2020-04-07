В администрации рассказали, как прошли первые дни дистанционного обучения в Рязани

В понедельник, 6 апреля, во всех школах Рязани стартовало дистанционное обучение.

Как рассказал начальник управления образования Дмитрий Донсков, в первый день отмечались технические сложности в работе платформ. Отчасти они объясняются и волнением детей, педагогов и родителей, впервые столкнувшихся с такой формой обучения.

В ближайшее время механизм удалённой работы будет отлажен, сообщает сайт администрации города.

По словам Донскова, многие учителя творчески и с увлечением провели первые уроки дистанционно.

По поручению главы администрации Елены Сорокиной управление образования и молодежной политики ведёт ежедневный мониторинг работы педагогов и школьников.