В администрации назвали причины сноса деревьев на улице Гагарина

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В соцсетях рязанцы пожаловались на состояние двора около дома 48 на улице Гагарина. Отмечалось, что во дворе спилены деревья, снесены ограждения палисадников, изуродована детская площадка. Автор поста сообщил, что территорию расчищают под стоянку автомобилей. Согласие на её строительство жители не давали.

В администрации Рязани пояснили, что работы на указанной территории проводятся в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани». 76% от общего числа голосов всех жителей дома №48 по ул. Гагарина приняли решение о комплексном благоустройстве дворовой территории.

В заявке на участие в муниципальной программе есть дизайн-проект благоустройства дворовой территории, перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, и проектно-сметная документация.

В администрации также сообщили, что жильцы на общем собрании могут принять решение о внесении изменений в дизайн-проект.