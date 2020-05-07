В 2020 году в Рязанской области построят 881 тыс. кв. м жилья

-

В Рязанской области реализуется национальный проект «Жильё и городская среда». В рамках проекта в регионе строится жильё и социальные объекты, расширяется инженерная и транспортная инфраструктуры, повышается качество жизни граждан.

Как сообщает сайт регионального правительства, в рамках нацпроекта в 2019 году в эксплуатацию было введено 796 тыс. кв. м жилья. На 2020 год запланировано построить еще 881 тыс. кв. м.

С 2019 по 2025 годы планируется переселить свыше 3200 человек из более чем 1300 аварийных жилых помещений. В этом году субсидии на эти цели предоставлены Захаровскому, Милославскому, Скопинскому районам, г. Рязань, г. Касимов, г. Сасово и г. Скопин.

В части строительства объектов соцсферы в 2020 году по нацпроекту начато возведение детского сада на 290 мест в новом микрорайоне Дашково-Песочни г. Рязани.