В 2020 году в Рязанской области планируют расселить 7,24 тыс. кв. м аварийного жилья

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В Рязанской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» строят 83 многоквартирных жилых дома. В настоящее время в регионе нет рисков нарушения застройщиками сроков сдачи домов, отсутствуют и потенциально проблемные объекты.

Эти вопросы обсуждались на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, в котором принял участие Николай Любимов.

Как сообщает сайт регионального правительства, в 2020 году планируется расселить 7,24 тыс. кв. м аварийного жилья, в настоящее время более 30% этого плана уже выполнено. В регионе также строят 20 социальных объектов, 17 из которых будут сданы в 2020 году.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году планируется привести в нормативное состояние 160 км автодорог, в том числе 35 км в границах Рязанской агломерации. В настоящее время заключенные контракты позволяют выполнить установленные показатели в полном объеме.